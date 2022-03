Rudiger Juve, hanno scelto lui per il dopo Chiellini

Rudiger Juve – La stagione della Juventus ha mostrato chiaramente una delle criticità della rosa. Il pacchetto dei difensori centrali è di qualità, ma rischia, alla lunga, di mostrare la coperta corta. In particolare, Chiellini e Bonucci non offrono più le garanzie – in termini di minutaggio -, di alcune stagioni fa e, per questo, gli uomini di mercato bianconeri studiano il profilo giusto da puntare nella sessione estiva di mercato.

Rudiger Juve, la scelta per il dopo Chiellini





Tra questi, nella lista dei desideri di Cherubini e colleghi compare il tedesco Antonio Rudiger. A fine stagione, il suo contratto con il Chelsea scadrà e se, già in precedenza, un accordo tra le parti sembrava difficile, dopo il caos degli ultimi giorni appare altamente improbabile. Su questo fronte, a raccontare le ultime è calciomercato.com:



“Nelle ultime settimane il direttore Federico Cherubini si è attivato con gli agenti dell’ex Roma per capire la fattibilità dell’operazione. Rudiger attualmente guadagna poco più di 5 milioni di euro a stagione e vorrebbe un ingaggio raddoppiato. Un messaggio che è arrivato forte e chiaro anche alle altre pretendenti: Manchester United, Real Madrid e Newcastle. La partita è aperta con la Juventus in piena corsa”.

fonte: ilbianconero.com