Rugani: “Ecco cosa penso veramente di Allegri. De Ligt un grande!”

Daniele Rugani è intervenuto ai microfoni di JTV nel post Juve-Spezia. Ecco la sua analisi del match riportata da ilbianconero.com: “Sono tre punti importantissimi. Era importante vincere vedendo il risultato dell’Atalanta. Abbiamo sofferto nel secondo tempo, ma ci siamo compattati come squadra e l’abbiamo portata a casa”.

“Lo Spezia ha qualità, ha giocato con quattro offensivi avanti. Nel secondo tempo ci siamo trovati in difficoltà. Oggi abbiamo fatto la partita giusta, si vedeva che la volevamo vincere a tutti i costi”.

Rugani parla dopo Juve Spezia



E su Matthijs De Ligt: “Mi trovo bene con lui, è un grande giocatore, lo sappiamo tutti. Rispetto a Bonucci e Chiellini cambiano alcune caratteristiche. Adesso ci conosciamo da diverso tempo, ci si adatta a tutti in base a chi gioca”.

“De Ligt è aggressivo, fisico, diverso rispetto agli altri. Io mi trovo bene con tutti, sono a disposizione in ogni situazione per dare il mio contributo. Oggi c’era molto bisogno, vista l’emergenza. Sono contento di averlo dato e della vittoria”.



E ancora: “113 partite con la Juve? Non lo so, non sapevo neanche il numero… Non faccio calcoli. Io penso a dare il mio contributo. Con il mister ho un ottimo rapporto, c’è la fiducia da parte sua e questo è quello che mi serve. Sono sempre a disposizione in ogni momento, spero di avere spazio e dare una mano quando posso”.

“Allegri? Noto fiducia. Mi conosce, sa le mie caratteristiche, non mi chiede cose che non sono nel mio repertorio. C’è grande stima, me lo ha dimostrato quest’anno facendomi giocare tante partite importanti. Questo per un calciatore è molto importante”.