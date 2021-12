Rugani intervista: “La Juve è cresciuta, ora però dobbiamo…”

Rugani intervista – Daniele Rugani ha commentato a JTV Juventus-Malmö 1-0: “Serata veramente bella e positiva, sapevamo che non dipendeva solo da noi. Siamo stati bravi a fare il nostro e portare a casa la vittoria, di là per fortuna è finita in quel modo e speriamo che questo primo posto ci darà vantaggi più avanti”.

Rugani intervista, le parole del difensore bianconero

“Non dovevamo sottovalutare gli avversari di stasera, fai sempre fatica se non interpreti nel modo giusto i match in cui non tutto dipende da te. La fortuna ci ha premiati e ce la teniamo ben stretta.”

CRESCITA JUVE – “Abbiamo trovato più solidità e più equilibrio generale di squadra, ora è importante mantenerlo e non fare alti e bassi come in altri momenti della stagione in cui abbiamo fatto passi indietro dopo aver fatto buone cose. Da questa continuità, di gioco e mentale, passano i risultati e i piazzamenti in campionato”.

fonte: ilbianconero.com