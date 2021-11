Salernitana Juve, chi rientra e chi no: le parole di Allegri

Salernitana Juve – Durante la conferenza stampa alla vigilia del turno infrasettimanale che vedrà la Salernitana ospitare la Juventus, Massimiliano Allegri ha sciolto anche qualche dubbio di formazione, facendo inoltre la conta degli indisponibili.

Salernitana Juve, le parole di Allegri

In porta ci sarà Szczesny, dato che “Perin non gioca”. In difesa, ancora out De Sciglio: “Non è proprio pronto: lo rivedremo col Genoa”. Buone notizie invece per quel che riguarda Chiellini: “​Rientra. C’è bisogno della sua esperienza, così come della freschezza dei ragazzi che sono con noi”.

Capitolo centrocampo: “Bentancur? Sta molto meglio, ha giocato e fatto tanti chilometri, i giocatori non sono macchine”.

