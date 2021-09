Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, parla dopo la vittoria nel derby contro la Roma. A Dazn ha detto: “Mi dispiace aver preso due gol nonostante una buona prestazione difensiva. Ieri abbiamo provato una soluzione difensiva, ma non era semplice contrastarli perché Veretout ha messo alcuni angoli stupendi: ci hanno messo in difficoltà con quel tipo di soluzione, è stata dura”.

“Ogni squadra deve plasmare un modo di giocare, perché questa non è la Play Station. La Lazio oggi è uscita spesso da dietro come piace a me, ma non si può creare un clone di altre squadre in questa”.

Sarri parla dopo Lazio Roma

JUVE – “Qui si può lavorare, ci sono due o tre giocatori che possono fare gli esterni; è una rosa costruita. Cambiare 3/4 giocatori sono spese che in quel momento alla Juve erano inaccessibili,e quindi ci siamo adattati noi con qualche sofferenza perché non rinunci mai alle tue idee; alla fine però abbiamo trovato un compromesso che ci ha portato a vincere”.

SERIE A VS PREMIER – “In Premier partite come oggi ci sono spesso, ma a livello di emotività questo Lazio-Roma lo metto tra i primissimi posti delle mie gare: non pensavo che un derby desse questa adrenalina ed emozione. Purtroppo tra la Serie A e la Premier non c’è confronto, loro sono su un altro livello di qualità, accelerazione, ritmi… ma in Italia quest’anno ci sono idee e tanti gol. Come spesso succede qui poi, può succedere che nel girone di ritorno ci sia qualche marcia indietro e assisteremo a meno reti”.

sarri-panchina-juve2

fonte: ilbianconero.com