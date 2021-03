Sconcerti torna a parlare della Juve – A Calciomercato.com, Mario Sconcerti parla dell’Inter e dei suoi problemi: “E’ saltata per virus tutta la dirigenza, in un momento in cui le notizie che arrivano sulla società sono contraddittorie, molto difficili da interpretare. Mi sembra che la speranza generale sia che gli Zhang rimangano”.

Sconcerti su Ronaldo e la Juve, le parole in dirastta

“Capisco, ma questo rischia di diventare l’inizio del problema, non la soluzione. Il problema reale, enorme, è capire come si possa amministrare una grande società di calcio avendo come socio il governo cinese”.

“Perché è quello il punto, un terzo di Suning ora è del governo. Chi decide cosa, soprattutto nelle spese strategiche? E i tempi di Zhang coincidono con quelli degli stipendi ai giocatori? Con le scadenze del calcio che comincia tra due mesi?”.

