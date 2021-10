Sconcerti sicuro: “La Juve ha un grosso problema”

Sconcerti sicuro – Intervistato da Calciomercato.com, il giornalista Mario Sconcerti è tornato sulla Juventus. Nonostante la vittoria con la Roma, la squadra di Allegri continua a non convincerlo: “La Juve non può essere questa. Non è la Juve di Allegri e il primo a non essere contento, ne sono sicuro, è lui. Questo tipo di gioco va bene per un’emergenza, non per una squadra di conquista”.

Sconcerti sicuro sulla Juve di Allegri

SU CHIESA – La critica di Sconcerti tocca anche Federico Chiesa, autore di una prova sottotono contro la Roma: “Allegri ha costruito la squadra per lui, ma lui è scomparso. Era scarico, non riusciva a darsi continuità. Però è ancora giovane e non ancora un fuoriclasse. Può capitare”. Tornando sulla Juve, Sconcerti non è ottimista sulle prospettive future: “Non capisco il progetto di questa squadra e non ne vedo il futuro, non può giocare così”.

IL PROBLEMA DELLA JUVE – “Con Dybala e Morata – aggiunge Sconcerti – Allegri dovrà cambiare, ha capito anche lui che la Juve ha un grosso problema. Con Ronaldo è arrivata quarta. Sempre il solito Allegri? No, perché se giochi così non vinci. Lui invece in passato ha vinto, chi dice che è sempre stato questo sbaglia”.

fonte: ilbianconero.com