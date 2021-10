Secondo portiere Juve, nodo Perin: i dettagli

Secondo portiere Juve – Le questioni di Dybala e Cuadrado, il nodo Bernardeschi, le altre situazioni in bilico e un mercato che deve portare al proseguimento della strada di ringiovanimento senza perdere di qualità. Ma non solo.

La Juventus, infatti, entro la fine di giugno dovrà definire anche la questione secondo portiere: se Szczesny ha un contratto fino al 2024, Mattia Perin è in scadenza nell’estate 2022.

Secondo portiere Juve, il caso Perin

E il suo futuro è in bilico. Ancora giovane, 29 anni, ha anche un ingaggio da 2,5 milioni, in linea con la politica intrapresa dal club bianconero, ma la sua permanenza è tutt’altro che scontata. E’ rimasto a Torino dopo un proficuo colloquio con Massimiliano Allegri, ma vivere un’altra annata da riserva di lusso non rientra tra i suoi desideri primari.

I NOMI – E quindi il rischio che al contratto in scadenza non si aggiunga un rinnovo c’è. Così laJuve va a caccia di un dodicesimo, di un vice Szczesny: come riporta Tuttosport, non è scemato l’interesse per il colombiano David Ospina in scadenza tra meno di nove mesi con il Napoli e già monitorato l’estate scorsa.

Stessa situazione di Salvatore Sirigu, classe ’87, che potrebbe tornare nei piani del dg Federico Cherubini; l’ultimo nome è quello di Andrea Consigli, che per ora non ha rinnovato con il Sassuolo. Attenzione infine alle opportunità all’estero.

