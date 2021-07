Skriniar intervista – Milan Skriniar ha parlato a Inter Tv: “E’ sempre bello tornare qua, anche trovare il nuovo mister e il nuovo staff. Siamo un gruppo di bravi ragazzi, io sono già pronto per la nuova stagione”.

EURO 2020 – “Eravamo contenti per la vittoria all’esordio, credevamo di poter passare, poi purtroppo abbiamo perso due partite ed è finita lì: ci dispiace. Sono contento per il gol (alla Polonia ndr), ora mi devo concentrare per la nuova stagione qua”.

VITTORIA DI BASTONI AGLI EUROPEI – “Sono molto contento per lui, Nicolò (Barella, ndr) e per tutti gli italiani che hanno meritato questa vittoria. Ho sentito entrambi, anche dopo la vittoria ci siamo scambiati qualche messaggio”.

Skriniar intervista, le parole sulla prossima stagione

LAUTARO IN COPA AMERICA – “Sicuramente Lauti ha fatto una grande stagione, complimenti anche a lui per la Copa America. Ora devono riposarsi, sarà ancora più bello trovarsi qua tutti insieme”.

OBIETTIVI – “Aiutare la squadra come sempre, poi difendere questi colori. Dobbiamo lavorare per lo scudetto, crederci. Tutti i giocatori che si sono trovati in ritiro ci credono”.

QUANTI GOL VORREBBE FARE – “Io gioco per difendere, poi se riesco a segnare aiutando la squadra è ancora più bello. Spero di fare altri gol”.

bastoni-skriniar

fonte: ilbianconero.com