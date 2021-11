Solskjaer esonerato, Zidane va allo United?

Solskjaer esonerato – “Il Manchester United annuncia che Ronaldo allo United? Solskjaer: “Lo rivorrei!”Ole Gunnar Solskjaer ha lasciato il suo ruolo di allenatore” queste sono le prime righe del comunicato ufficiale rilasciato dai Red Devils in merito alla guida tecnica della squadra. Fatale il brutto ko per 4-1 a casa del Watford di Ranieri avvenuto nella giornata di sabato con lo United ora sceso al 7° posto a quota 17 punti (-12 dalla capolista) reduce da 4 sconfitte nelle ultime 5 partite.

I Red Devils hanno comunicato che, in attesa del nuovo allenatore ad interim fino al termine della stagione, la squadra sarà affidata all’assistente <Michael Carrick nelle prossime uscite.

Solskjaer esonerato, il comunicato ufficiale

Nel comunicato ufficiale lo United ha ringraziato e ricordato lo status che Solskjaer ha avuto nella storia dei Red Devils: “Ole sarà sempre una leggenda al Manchester United ed è con rammarico che abbiamo raggiunto questa difficile decisione. Sebbene le ultime settimane siano state deludenti, non dovrebbero oscurare tutto il lavoro che ha svolto negli ultimi tre anni per ricostruire le basi per il successo a lungo termine – aggiunge – Il suo posto nella storia del club sarà sempre sicuro, non solo per la sua storia di giocatore, ma di grande uomo e allenatore che ci ha regalato tanti grandi momenti. Sarà per sempre il bentornato all’Old Trafford come parte della famiglia del Manchester United“.

