Spagna contro Morata – Il ‘frenazo’ di Morata. Cioè il passo indietro. La sbandata e non di certo la corsa in avanti come sembrava naturale e scontata. E’ l’edizione online di AS, tra i principali quotidiani spagnoli di riferimento, a punzecchiare Morata, che con i giornalisti in patria non è sempre fortunato.

Spagna contro Morata, ecco cosa sta succedendo

“Morata non attraversa il suo miglior momento in termini di gol, o almeno questo accade in Serie A – si legge nell’articolo. Il madrileno, che contava sulla fiducia dell’allenatore, si è caricato sulla schiena la squadra quando Cristiano era fuori. E segnava tanto”.

Poi, cos’è successo? Spiega AS: “Nel mese di febbraio non ha proseguito la striscia (…) e la Juventus, che soffre in campionato come non si vedeva da anni, sente la mancanza dei suoi gol per provare a vincere lo scudetto”.

morata-juve-2020

fonte: ilbianconero.com