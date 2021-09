Spezia Juve, traguardo di presenze per Dybala

Spezia Juve – “​Paulo Dybala è partito titolare per la 200ª volta con la Juventus contando tutte le competizioni. Colonna.”

Spezia Juve, il nuovo record di Dybala

Questo il dato fornito da Opta riguardo alla Joya, giocatore che in questi anni sta cercando di fare il definitivo step per entrare davvero nel pantheon dei campioni della Juve di ogni epoca.

Contro lo Spezia alla fine non ha brillato particolarmente, e in questo periodo tiene banco la sua trattativa con la società bianconera per il rinnovo di contratto, per cui c’è ancora distanza tra la richiesta dell’agente e l’offerta del club.

fonte: ilbianconero.com