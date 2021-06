Spezzatino Serie A, clamoroso cambio di orari per DAZN

Spezzatino Serie A – Una vera e propria rivoluzione. Il calcio spezzatino all’ennesima potenza e una Serie A come mai si è vista prima. Questi sono gli scenari a pochi giorni dalla prossima assemblea di Lega Serie A. L’ipotesi, rilanciata questa sera da Il Corriere della Sera, è che le 10 partite del weekend della massima serie italiana si giochino su 10 slot orari differenti.

Questo, per evitare ogni tipo di contemporaneità ed evitare che i server di Dazn – che ha acquisito i diritti televisivi per il triennio 2021-2024 – si sovraccarichino e non permettano agli spettatori di vedere le partite.

Spezzatino Serie A, la clamorosa ipotesi per DAZN

COSA CAMBIA – Come già detto, non ci sarebbero più contemporaneità. Le gare si giocherebbero alle ​14.30, le 16.30, le 18.30 e le 20.45 del sabato. Cinque partite alla domenica, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.45, più il Monday Night, che si giocherebbe appunto il lunedì sera. La questione verrà discussa dai presidenti di Serie A lunedì, quando si riuniranno a Milano per l’Assemblea di Lega.

fonte: ilbianconero.com