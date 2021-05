Squalifica Uefa Juve? Aperta l’indagine

Squalifica Uefa Juve? L’Uefa fa partire l’indagine su Real Madrid, Barcellona e Juventus. Il Tribunale commerciale 17 di Madrid chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea un giudizio sull’eventuale abuso di posizione dominante da parte di Uefa e Fifa.

Si prepara la battaglia giuridica che potrebbe tenere banco per tutta l’estate, se dovesse saltare l’opera diplomatica che sta portando avanti il presidente della Fifa, Gianni Infantino, e il presidente della Figc Gabriele Gravina.

L’indagine del’Uefa è scattata ieri, con un comunicato ufficiale che annuncia- va la nomina degli ispettori e l’argomento sul quale dovranno indagare: «il progetto della cosiddetta Super League» e in quel «cosiddetta» c’è tutto il disprezzo della massima istituzione calcistica europea per l’idea e per chi l’ha pensata.

Squalifica Uefa Juve? Partita l’indagine da Nyon

A cosa porterà l’indagine? A una condanna dei tre club. Viene infatti difficile pensare a un’assoluzione, considerato il trattamento che hanno ricevuto i 9 club fuoriusciti dalla Super League e si sono pentiti davanti all’Uefa.

La durezza di quello che potremmo definire una sorta di patteggiamento (multa, 5% di prelievo sui futuri guadagni dalle Coppe e un severissimo elenco di impegni di cui i club devono farsi carico) non può essere compatibile una pena inferiore per i club che Ceferin ha ripetutamente condannato nelle sue uscite pubbliche. Il presidente vuole l’esclusione di Real Madrid, Barcellona e Juventus dalle Coppe, probabilmente per due stagioni.

superlega-logo

fonte: tuttosport.com