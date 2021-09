Szczesny fa infuriare tifosi Juve: ecco la richiesta ad Allegri

Szczesny fa infuriare tifosi Juve – La stagione di Szczesny non poteva iniziare peggio. Nelle prime tre giornate di campionato contro Udinese, Empoli e Napoli ha subito 5 gol e ha commesso 3 errori gravissimi.

Szczesny fa infuriare tifosi Juve, la richiesta di Allegri

L’ultimo in ordine cronologico quello nel match al Maradona contro il Napoli e precisamente al minuto 57 quando il portiere polacco non respinge al meglio il tiro a giro di Insigne consegnando di fatto la sfera sui piedi di Politano per il più facile dei gol (del momentaneo 1-1).

I tifosi della Juventus si sono scatenati sui social network e in molti hanno chiesto a mister Allegri di non schierarlo nel prossimo match.

I sostenitori della Juventuso sono stufi delle papere del loro portiere titolare. Troppa superficialità per qualcuno e mancanza di concentrazione che hanno portato i tifosi, sui social, a chiedere ad Allegri di far sedere in panchina Szczesny per favorire l’utilizzo di Perin. Per qualcuno questo può essere un segnale forte nei confronti del portiere polacco.

szczesny-furioso-urla-juve

fonte: tuttosport.com