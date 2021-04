Tacconi intervista: “Sarà catastrofe Juve contro il Napoli”

Tacconi intervista – Stefano Tacconi non la manda a dire in vista del recupero tra Juventus e Napoli di mercoledì all’Allianz Stadium di Torino, soffermandosi prima sulle sfide dei suoi tempi, quando era portiere bianconero, e poi avventurandosi in uno schietto pronostico in vista del big-match:

“Maradona? Quando incontri giocatori del genere rimani nella storia – dice Tacconi a Radio Marte – ho preso gol da Maradona e meno male, che Dio lo benedica. Juventus-Napoli? Brutto segno, mi ricorda il 5-1 preso al San Paolo con Maifredi. Spero che non diventi così, ma vedo una catastrofe”.

Tacconi intervista, le parole su Juve Napoli

Tacconi poi dice la sua sulla stagione anomala con il Covid, sulla Juve e sul Napoli di Gattuso: “Il campionato è talmente strano e particolare che il pubblico sarebbe stato il numero uno. I giocatori senza pubblico sono abbastanza tranquilli di non prendersi i vaffanculo. Quando c’è il pubblico le partite cambiano”.

“Pirlo non doveva accettare la panchina della Juventus, un rischio talmente grosso che adesso ne paga le conseguenze lui. Da giocatore o allenatore è tutto diverso. Le punizioni di Mertens? Molto belle. Lui nel Napoli è fondamentale, si tratta di un uomo di esperienza e di squadra. Lui oppure Osimhen? Sceglierei Mertens sempre“.

pirlo-panchina-genoa-juve

fonte: tuttosport.com