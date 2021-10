Tardelli: “Juve, scudetto impossibile ma ritrovi la dignità”

Marco Tardelli, ex giocatore della Juventus, ha parlato a La Stampa: “La Juventus ci è sembrata anche sfortunata in alcune occasioni, ma certamente ci è apparsa una squadra priva d’idee, che va in campo solo per difendersi e cercare un gol da mantenere fino in fondo”.

“Questo sistema non porta a niente, non c’è crescita, toglie entusiasmo e deprime giocatori e tifosi. Non penso che sia colpa solo di Allegri, ma adesso è lui che deve portare la squadra fuori dal tunnel. Ritrovare quei giocatori che si sono persi per strada, ormai quasi fantasmi di loro stessi. La rosa non è certamente da questa classifica.

Tardelli parla dopo Juve Sassuolo

IL MOMENTO – E’ in questi momenti di enorme difficoltà che dovrebbe uscire il carattere, la voglia di aiutarsi, di arrabbiarsi, d’insultarsi, ingredienti che servono per ribaltare situazioni negative, ingredienti che non riesco in questo momento a vedere, in questo gruppo”.

“La stagione è difficile da recuperare, sperare nello scudetto è impossibile, ma ritrovare la dignità è d’obbligo per una grande signora del calcio come la Juve”.

tardelli-rai

fonte: ilbianconero.com