Tchouameni arriva a Torino, la Juve prova a prenderlo

Tchouameni arriva a Torino – Il nome di ​Aurelien Tchouameni, 21enne talento del Monaco, compare ai primi posti della lista dei desideri della dirigenza bianconera. Il giovane centrocampista è visto come il profilo giusto per aggiungere qualità ad un reparto che, anche quest’anno, e nonostante l’inserimento di Locatelli, appare in sofferenza.

Tchouameni arriva a Torino con la nazionale

Come già raccontato da queste pagine, la Juventus tenterà l’affondo in estate, cercando di superare la forte concorrenza del Chelsea. non è detto, però, che un primo tentativo non possa avvenire già nella sessione di mercato di gennaio.

A TORINO – Affondare il colpo o no? La dirigenza della Juventus avrà un’occasione d’oro per rispondere a questo quesito. Ovvero, la possibilità di osservare ​Tchouameni da vicino, molto vicino, praticamente a casa.

Il calciatore compare nella lista dei convocati della Francia che, giovedì, giocherà all’Allianz Stadium contro il Belgio, per le finali di Nations League. Non stupisca, quindi, un’eventuale presenza di uomini della Juventus in tribuna.

allianz-stadium-torino

fonte: ilbianconero.com