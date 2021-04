Thuram difende Pirlo: “Le critiche mi fanno ridere”

Thuram difende Pirlo – Lilian Thuram, ex difensore della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui ha preso le difese di Andrea Pirlo: “Tutto questo mi fa ridere. Io credo che per essere un grande allenatore, un grande giocatore, un grande cuoco, un grande giornalista, ci vuole tempo”.

“Non si può diventare un grande allenatore alla prima stagione che fai. Per Pirlo è la stessa cosa, è la prima volta che fa l’allenatore, non gli si può chiedere di fare l’allenatore come se avesse 10 o 15 anni d’esperienza”.

Thuram difende Pirlo, le parole dell’ex difensore bianconero

IL CONFRONTO CON ZIDANE – “Zidane quando ha preso in mano in Real Madrid, non era la prima volta che faceva l’allenatore. Aveva allenato i giovani, era stato il secondo di Ancelotti e Mourinho”.

“Tutto questo mi fa ridere, quando sento che criticano Pirlo. C’è una cosa che si chiama fare esperienza e lui la sta facendo. Ma ad uno che sta facendo esperienza non puoi chiedere di sapere tutto, è impossibile”.

fonte: ilbianconero.com