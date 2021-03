Torino-Inter 1-2, vittoria a pochi minuti dalla fine per Conte

Torino-Inter 1-2 – L’Inter sale sull’ottovolante con una magia nel finale di Lautaro, al quarto gol in altrettante gare contro il Torino. Punizione esagerata per i granata, che hanno a lungo messo in difficoltà la capolista proprio con le sue armi: concentrazione, compattezza e ripartenze.

Inter al momento a +9 sul Milan (in campo stasera contro il Napoli) e a +13 sulla Juve, che però oltre alla trasferta di Cagliari deve giocare anche il recupero col Napoli.

Torino-Inter 1-2, vittoria nel finale

Nicola recupera Belotti per la panchina e preferisce Sanabria a Zaza come compagno d’attacco di Verdi. Squalificato Rincon, con Lukic e Mandragora in mediana c’è Baselli. Bremer si riprende una maglia in difesa a spese di Rodriguez, mentre sugli esterni ci sono Vojvoda e Murru.

Conte risponde con i soliti dieci, perché da tempo la formazione è scolpita e l’unico dubbio riguarda la mezzala sinistra. Oggi al posto dell’acciaccato Eriksen gioca Gagliardini. D’Ambrosio in tribuna per un’indisposizione, Vidal invece tornerà dopo la sosta.

fonte: gazzetta.it