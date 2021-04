Tracollo Juve post Champions – Quando si viene eliminati dalla Champions League, in genere ci si consola pensando “Quantomeno ora avremo più tempo ed energie mentali da spendere in campionato”. Una regola che però non vale universalmente. Di sicuro non è valsa per la Juventus di Pirlo!

Come rivela una ricerca di Sky Sport, infatti, dall’eliminazione da Champions ed Europa League hanno tratto giovamento in Serie A l’Inter, passata da una media punti di 2,1 a partita a quella di 2,5 che le sta per regalare lo scudetto, oltre ad Atalanta (addirittura da 1,9 a 2,6), Lazio (da 1,7 a 2,5) e Napoli (da 1,8 a 2,3).

Tracollo Juve post Champions, ecco cosa è successo

Ci sono però anche Juventus e Milan che dopo essere uscite dalle coppe europee sono crollate: entrambe avevano una media di 2 punti a gara prima di uscire rispettavamente contro il Porto dalla Champions e contro il Manchester United dall’EL. Ora hanno la media di 1,7 e 1,6.

Da 2 a 1,7 punti a partita, dunque, per la Juve, dopo la debacle contro il Porto negli ottavi di Champions. Una squadra che si reggeva su equilibri evidentemente traballanti, che stava abbozzando la rimonta verso i piani alti della classifica con quell’inizio di 2021 così incoraggiante (ko con l’Inter a parte) e che però, dopo l’inopinato ko continentale, ha visto le sue crepe diventare voragini.

