Tridente Juve Verona, l’idea di Allegri per stasera

Tridente Juve Verona – Un po’ per scelta, un po’ per forza. Sono concrete le possibilità che Juve-Verona sia la prima volta di Vlahovic e di un tridente speciale. Quello pesante: Dusan, Paulo Dybala e Alvaro Morata, tutti insieme, prima di giocarsi il posto a fianco del nuovo numero 7.

Tridente Juve Verona, l’idea di Allegri

Max Allegri ha provato in questi giorni tutto ciò che bisognava provare per poter arrivare pronti contro una squadra come il Verona, che segna tanto e concede altrettanto, imponendo ritmi spesso alti. Chiede sacrificio a tutti, per mantenere gli equilibri di cui ha parlato anche in conferenza e a cui non rinuncerà mai, a parole e nei fatti. Una necessità per metterli tutti insieme, che può vedersi anche come una scelta in parte dettata dall’emergenza.

LA SITUAZIONE – A centrocampo Zakaria, Arthur e Rabiot saranno il supporto decisivo al tridente, con Danilo, De Ligt, Chiellini e De Sciglio in difesa. Mancheranno moltissime delle opzioni naturali per delineare quel 4-2-3-1 o 4-4-2 che è nei piani di Allegri. Bernardeschi è out per un affaticamento muscolare, Cuadrado, McKennie e Alex Sandro sono tornati solo all’ultimo, tra venerdì e sabato, dopo le partite americane con le rispettive Nazionali.

Nessuno sembra essere in grado di giocare titolare, così il tridente rimane l’unica soluzione percorribile in vista del match col Verona. E se tutto dovesse andare per il meglio, chissà che Allegri non possa riscoprirsi spregiudicato… sempre per scelta.

fonte: ilbianconero.com