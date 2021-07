Trofeo Berlusconi Juve Monza, ecco quando si gioca

Trofeo Berlusconi Juve Monza – Nell’estate del 1991, più precisamente il 23 agosto al Governo c’è il socialista Giuliano Amato, insediatosi solo due mesi prima al posto di Giulio Andreotti. Silvio Berlusconi non è ancora «sceso in campo», lascia che sia solo il suo Milan a farlo e pensa a sviluppare il suo impero nei mass media.

E nel piano c’era anche il Trofeo Luigi Berlusconi, inventato da Silvio per celebrare il padre e creare un prodotto televisivo accattivante con l’obiettivo di accendere l’estate dei calciofili. E l’idea funziona fin da subito: a San Siro si trovano Milan, Juventus e 63mila spettatori più altri 7 milioni davanti a Canale 5 che trasmette la partita. Vince la Juventus 2-1: doppietta di Pierluigi Casiraghi e gol di Paolo Maldini, che subisce una delle sue rarissime espulsioni proprio per un fallo su Casiraghi.

Trofeo Berlusconi Juve Monza, la novità

Esattamente trent’anni dopo il Trofeo Berlusconi torna a vivere, sei anni dopo l’ultima edizione disputata (nel 2015, Milan-Inter 0-1). Berlusconi, nel frattempo, è diventato un politico (a proposito nel 1991 Mario Draghi era Direttore Generale del Ministero del tesoro) e non è in cerca di un evento estivo per le sue tv, ma anche da presidente del Monza non ha smesso di pensare in grande e, quindi, ha deciso di rivitalizzare il Trofeo con il suo nome, chiamando l’avversario di sempre: la Juventus, protagonista al Brianteo il prossimo 31 luglio. Un po’ come dire che il Monza è pronto a diventare un protagonista del calcio italiano, proprio come ha programmato insieme all’inossidabile Adriano Galliani.

Forse è anche un modo per scacciare l’amarezza per la Serie A sfumata ai playoff, nonostante uno squadrone costruito colpo su colpo per conquistare la promozione al primo colpo. Nella stagione che sta per iniziare, il Monza, ora affidato a Giovanni Stroppa, dovrà ancora giocare in Serie B, ma intanto si regala la sfida contro la Juventus, con tanto di Trofeo in palio.

fonte: tuttosport.com