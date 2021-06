Tudor intervista: “La Juve ci ha cacciato e non è giusto”

Tudor intervista – Igor Tudor non ci sta. L’ormai ex assistente di Pirlo, intervistato da Vercernji List, ha parlato della sua esperienza alla Juve in tono anche polemico.

LE PAROLE – “È stata dura, ma alla fine siamo riusciti a qualificarsi per la Champions League, abbiamo anche vinto la Coppa Italia, eppure ci hanno cacciato: mi spiace, non lo trovo giusto. Ho deciso che non sarò mai più l’assistente di nessuno”.

Tudor intervista, le parole dell’ex vice di Pirlo

“Alla Juve mi ha chiamato Pirlo, c’era una lista con 5 nomi compilata dalla Juve e Paratici ha lasciato la scelta a Pirlo. Lui ha scelto me, ma essendo molto amico di Baronio ha preso anche lui e un altro analista, mettendoci tutti sullo stesso livello. Non era giusto, io sono un allenatore. Ho accettato perché era la Juve”.

chiesa-morata-tudor

fonte: ilbianconero.com