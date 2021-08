Udinese Juve: proteste dei tifosi friulani per il prezzo dei biglietti

Udinese Juve – La Serie A riparte tra le proteste dei tifosi. I sostenitori dell’Udinese, infatti, si sono scagliati contro il proprio club ritenendo inopportuna la cifra necessaria per acquistare un biglietto in occasione della prima giornata di campionato, che vedrà la Juventus scendere in campo alla Dacia Arena.

Come riporta Rainews.it, il presidente della tifoseria organizzata (Auc) Giuseppe Marcon ha lanciato il seguente appello:

Udinese Juve, ecco cos’è successo coi tifosi



“Auc, preso atto dei prezzi comunicati dalla società in relazione alla partita Udinese-Juventus del 22 agosto, e delle

forti proteste da parte della nostra tifoseria, e in particolare dello zoccolo duro formato dagli abbonati, che spesso sottoscrivono l’abbonamento a scatola chiusa, chiede all’Udinese una revisione dei prezzi, uniformandoli quanto meno agli sconti praticati per la Coppa Italia. Riteniamo doveroso questo atteggiamento verso la parte più fedele e passionale dei tifosi friulani”.

dacia-arena

fonte: ilbianconero.com