UFFICIALE – Danilo torna parzialmente in gruppo Juve

“Inizia una nuova settimana di lavoro per la Juve. Rientrati a Torino subito dopo l’incredibile partita di ieri sera a Roma, i bianconeri si sono trovati questa mattina alla Continassa: come sempre, scarico per chi è stato maggiormente impegnato ieri, campo per il resto del gruppo.

In particolare, in campo, l’attenzione è stata rivolta al lavoro tecnico, con esercitazioni per lo sviluppo della manovra, per la fase difensiva e sulle situazioni di gioco in partita.

Danilo si è allenato parzialmente con il gruppo.

Ma adesso è tempo di pensare all’importantissima sfida di mercoledì: la Supercoppa Italiana, a San Siro, contro l’Inter; match che sarà diretto da Doveri, assistito da Bindoni e Imperiale. Quarto ufficiale Fabbri, VAR Mazzoleni, AVAR Ranghetti. Domani alle 12.30 è prevista la conferenza stampa di vigilia di Allegri e di un giocatore bianconero (live su Juventus Tv dall’Allianz Stadium); la squadra si allenerà al pomeriggio, dopodiché partirà per Milano”.

