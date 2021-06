Van Basten su De Ligt: “Alla Juve non ha imparato niente”

Van Basten su De Ligt – L’Olanda, dopo l’Ucraina, ha battuto anche l’Austria nel suo girone (C), eppure due vittorie e sei punti in classifica non sono bastati agli Orange e a De Ligt ad evitare le critiche di Van Basten, leggendario attaccante della nazionale olandese.

Van Basten su De Ligt, le parole dell’ex campione del Milan

Secondo l’ex Milan la squadra guidata da De Boer gioca poco dal basso e troppo spesso ricorre al lancio lungo del portiere: “Se guardiamo quante volte Stekelenburg deve calciare la palla, questa non è una cosa positiva. Così diventa una specie di calcio da combattimento. Da dietro devi avere più visione e controllo per avanzare giocando al calcio: così puoi dominare la partita. Ma non l’ho visto finora”, ha detto a NOS.

Poi su De Ligt ha aggiunto: “Lui è un difensore centrale e deve trasmettere più leadership. Deve farsi sentire, farsi valere perché deve guidare la difesa. Invece corre semplicemente dietro al suo uomo, lasciando un enorme buco. De Ligt è andato in Italia per imparare a difendere, ma non credo che lì abbia imparato molto“.

de-ligt-demiral-juve

fonte: tuttosport.com