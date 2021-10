Var Inter Juve – Polemiche. Polemiche ovunque. Il rigore di Dybala porterà con sé parole su parole, perché a tanti non è andato giù che la Juve sia riuscita a pareggiare una partita praticamente persa. Ovviamente, i social si sono fatti tribunali e prima del Sassuolo ci sarà un lunedì di purissime polemiche.

Var Inter Juve, le parole di Caressa

Le prime? Sono arrivate da Sky Calcio Club, in particolare da Fabio Caressa: “Che oggi il contatto ci sia è un dato di fatto oggettivo, ma se l’arbitro dice che lascia proseguire perché il VAR lo richiama? – la domanda che si è posto il conduttore della nota trasmissione calcistica – Perché in alcuni casi li mandano a rivedere e in altri casi no? È un discorso concettuale, voglio capire in quali casi si può intervenire e in quasi no. Che ce lo vengano a spiegare, non si capisce niente”.

zazzaroni-caressa

fonte: ilbianconero.com