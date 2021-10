Veretout sfida Juve: “La Roma andrà a Torino per vincere”

Veretout sfida Juve – “La partita contro la Juventus sarà una bella sfida, ma vale tre punti. Noi giochiamo sempre per vincere e andremo a Torino con questo obiettivo“.

Così il centrocampista della Roma Jordan Veretout, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, in vista della trasferta di domenica sera allo Stadium contro la Juve, valida per l’ottava giornata di Serie A.

Veretout sfida Juve, ecco cos’ha detto

“Abbiamo un allenatore che ha vinto quasi tutto – prosegue Veretout – e questo conta. Vincere partite come quelle contro la Juventus sarebbe importante. Con Mourinho lavoriamo molto bene, ci ha trasmesso una nuova mentalità. In allenamento diamo il doppio per soddiisfarlo e continuando a seguirlo possiamo arrivare in alto“.

Veretout è reduce dalla vittoria della Nations League con la Francia: “Sono molto contento di aver vinto un trofeo con la mia nazionale – le sue parole – è una cosa favolosa. Sono con il gruppo da poco tempo, ma sto molto bene. Vincere un trofeo con la Francia è la cosa più bella“.

allianz-stadium-torino

fonte: tuttosport.com