Verona Juve – Necessità, a scavare tra le alternative proposte dal dizionario, fa rima anche con opportunità. Non che Andrea Pirlo, da quando si è seduto sulla panchina della Juventus, abbia dimostrato di aver bisogno della prima per concedere la seconda ai tanti giovani di cui dispone.

Coinvolti nel progetto fin dalle primissime giornate, come raccontano le presenze in campo – anche da titolari – dei vari Frabotta e Portanova. Ma la lista dei talenti forgiati in casa ed arrivati a gravitare intorno alla prima squadra si è via via aggiornata nel corso dei mesi, esibendo ora in prima fila i luccicanti nomi di Fagioli e Dragusin.

Quest’ultimo particolarmente d’attualità in vista della trasferta a Verona di sabato sera, quando al nutrito elenco degli infortunati si sommerà anche la squalifica a carico di Danilo. Il cartellino giallo rimediato contro il Crotone dal brasiliano, sotto diffida, apre infatti una voragine nella zona destra della retroguardia bianconera, priva anche di Cuadrado. Una voragine che il Maestro dovrà colmare adattando qualcuno (cambiando fascia ad Alex Sandro ad esempio) o, più semplicemente, dando fiducia alla cosiddetta “generazione z”.

Verona Juve, decisioni obbligate per Pirlo

La soluzione più naturale, per ruolo e caratteristiche, porta infatti all’identikit del rumeno classe 2002, che in quella porzione di campo ha già disputato due gare di Coppa Italia da titolare. Contro il Genoa al fianco di Chiellini e Demiral, con un altro giovane come Wesley a presidiare la corsia esterna.

Contro la Spal, invece, insieme con De Ligt e con lo stesso Demiral, in un pacchetto arretrato dalla tenera età media che potrebbe essere riproposto in maniera analoga – in contumacia delle assenze di Bonucci e capitan Chiellini – per la delicata sfida all’Hellas, con l’ex Regal Bucarest ad agire a tutti gli effetti “alla Danilo”.

Sarebbe un attestato di stima per questo ragazzone approdato a Vinovo nel 2018 e protagonista di una vertiginosa crescita. Ma anche un punto di partenza verso un futuro tutto da scrivere. Come è ancora da apporre la firma del difensore – fresco di primo gol tra i professionisti nella sfida all’AlbinoLeffe con l’Under 23 di Zauli – sul rinnovo quinquennale del contratto in scadenza a giugno: una formalità che ha rischiato di complicarsi a causa del forte interesse manifestato dal Lipsia e da diversi club di Premier League, ma che a breve verrà sbrigata con reciproca soddisfazione dopo le garanzie – tecniche più che economiche – incassate dall’entourage del giocatore.

fonte: tuttosport.com