Verso Bologna Juve, un titolare a rischio squalifica

Verso Bologna Juve – Rischio squalifica per un titolare in casa bianconera. La sfida di domani tra Juve e Bologna, valida per la 18^ giornata di campionato di Serie A, vede infatti cinque giocatori nell’elenco dei diffidati tra cui Juan Cuadrado, che potrebbe partire nuovamente dal primo minuto.

In caso di ammonizione, il colombiano salterebbe dunque l’ultimo match dell’anno, quello casalingo contro il Cagliari in programma martedì sera alle 20.45; in lista anche Danilo, comunque out per infortunio. Per quanto riguarda invece i rossoblù di Mihajlovic, i diffidati sono Hickey, Soumaoro e Medel.

fonte: ilbianconero.com