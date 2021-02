Vidal salta Juve Inter: il motivo

Vidal salta Juve Inter – Sospiro di sollievo per Antonio Conte: gli esami strumentali a cui si è sottoposto Arturo Vidal hanno confermato il trauma contusivo al ginocchio sinistro, ma escluso problematiche maggiori. Il centrocampista cileno, comunque indisponibile per la semifinale di ritorno di Coppa Italia per squalifica, si metterà subito al lavoro per recuperare quanto prima.

Vidal salta Juve Inter, ecco perché

Tuttosport rivela quando potrà tornare a disposizione: “Buone notizie per Arturo Vidal: gli esami strumentali a cui è stato sottoposto ieri il cileno hanno confermato il trauma contusivo al ginocchio sinistro scongiurando però guai peggiori”.

“Vidal farà qualche giorno di lavoro differenziato e tornerà disponibile per la gara contro la Lazio. Infortunio “poco impattante” per Conte, considerato che il centrocampista e Alexis Sanchez sono squalificati con la Juve per i gialli presi nella gara di San Siro“.

conte-vidal-inter

fonte: fcinter1908.it