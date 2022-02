Vlahovic conferenza Juve – Dusan Vlahovic si presenta come nuovo giocatore della Juventus: ecco le parole dell’attaccante serbo in conferenza stampa.

RINGRAZIAMENTI – “Voglio ringraziare tutta la Fiorentina, ai miei compagni della prima squadra, della primavera, con cui ho lottato in ogni momento. Grazie a Barone, Pradé, Della Valle, Commisso, tutti gli allenatori di questi anni, soprattutto mister Italiano che mi ha aiutato tanto ed è stato con me fino all’ultimo. Vorrei ringraziarlo e gli mando un grande in bocca al lupo. Poi a Prandelli: ha fatto tantissime cose per me e lo ringrazierò per sempre. Mi hanno accolto fin da bambino in un mondo eccezionale, io ho cercato sempre di essere al massimo, professionista serio fino all’ultimo. E a tutti i tifosi che mi hanno supportato in ogni momento”.

SENSAZIONI – “Sono veramente emozionato e orgoglioso di aver firmato con la Juve, società gloriosa e sono prontissimo a dare il massimo, a dare tutto il mio contributo per la squadra per ottenere grandi risultati. Grazie al presidente e a tutti quelli che mi hanno portato qui”.

ESTERO – “Si parlava tanto delle squadre estere, ma la scelta è stata facile: il dna della Juve è combattere, vincere, non mollare mai. Andare fino alla fine e di soffrire quando serve. Fa parte del carattere e della mentalità. La scelta non è stata difficile”.

LA NUMERO 7 – “Sinceramente non rappresenta per me niente, sicuramente tutti i numeri nella Juve sono importantissimi ma sinceramente l’ho scelto perché era la più vicina alla 9”

OBIETTIVO – “Prima di tutto ambientarmi il prima possibile negli schemi, conoscere i compagni, soprattutto creare un rapporto di amicizia. Userei una parola un po’ più pesante, familiare. Anche con tutto lo staff, la dirigenza, tutti quelli che lavorano alla Juve. E’ un passo fondamentale per lo spogliatoio per arrivare ai traguardi importanti. Avere rapporti buoni con tutti”.

fonte: ilbianconero.com