Vlahovic intervista DAZN: “Devo ancora realizzare la grandezza della Juve”

Vlahovic intervista DAZN – Intervistato da DAZN al termine della conferenza stampa di presentazione, Dusan Vlahovic ha espresso le proprie sensazioni sui primi giorni alla Juventus: “Avrò bisogno ancora di un paio di giorni per capire la grandezza della Juve. Sto provando sensazioni grandissime, non vedo l’ora di scendere in campo. La mia scelta non è stata difficile perché nel mio carattere c’è un po’ di dna della Juve. Ho scelto la Juventus negli ultimi tre-quattro giorni. La Juve è la Juve. Ora dovrò andare ancora più forte, essere ancora più determinante”.

Vlahovic intervista DAZN, le parole del bomber juve

LAVORO, OBIETTIVI, SOGNI – Vlahovic è tornato indietro nel tempo, a una partita dove sbagliò tanto e fu attaccato dai tifosi: Inter-Fiorentina 4-3, dello scorso anno. “Sinceramente dopo quella partita mi è crollato il mondo addosso e questo futuro mi sembrava impossibile. Però mi sono detto: ricominciamo”.

“Ho iniziato a lavorare duro e devo continuare ancora così. Nel calcio c’è pressione dappertutto ma qui di più, la Juve è un club abituato a vincere sempre. Dybala? Siamo tutti compagni, vorrei creare un rapporto di amicizia con tutti, anche qualcosa in più. Essere uniti per raggiungere grandi obiettivi. Cosa mi ha colpito in questi primi giorni?”.

“Tutto: lo staff, i campi d’allenamento, la Continassa, ma soprattutto la voglia di vincere: è questa è la cosa più importante”. Infine… la Champions: “Un obiettivo. Qui lo sarà sempre. Come lo è vincere tutto, sempre”.

fonte: ilbianconero.com