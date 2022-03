Vlahovic preoccupa Allegri per Juve Inter: le ultime

Vlahovic preoccupa Allegri – Il gelo nelle vene. Un po’ questa la sensazione di tutto l’ambiente Juventus, dopo la notizia dell’infortunio di Dusan Vlahovic nel ritiro della Serbia, problema che l’ha costretto a tornare anzitempo a Torino, senza poter partecipare agli impegni della sua selezione.

Per la punta, un problema all’inguine: infortunio molto comune quanto fastidioso, per chi di mestiere dà calci ad un pallone.



Fin dal suo arrivo, Vlahovic si è dimostrato essenziale per la Juventus di Massimiliano Allegri.

Vlahovic preoccupa Allegri, il motivo

Ha riportato entusiasmo e gol ed è uno degli artefici della striscia positiva di risultati, oltre che della conseguente risalita in campionato.

Averlo o non averlo a disposizione fa tutta la differenza del mondo, soprattutto se si lavora in vista di un big match che potrebbe essere la svolta per la fase finale del campionato, quello contro l’Inter.

Dopo la preoccupazione iniziale, però, il tecnico livornese sorride. Sì, perché Vlahovic prosegue a gonfie vele sulla via del recupero e per la partita contro l’Inter non dovrebbero esserci dubbi sulla sua titolarità.

demiral-vlahovic

fonte: ilbianconero.com