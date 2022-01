Vlahovic vuole solo la Juve, la Fiorentina non lo convoca

Vlahovic vuole solo la Juve – Dusan Vlahovic ha chiarito le sue intenzioni: ha un solo obiettivo, andare alla Juventus e non ascolterà altre proposte. Lo riporta La Nazione, che spiega come il serbo non sia interessato ad altre offerte che non arrivino da Torino.

L’entourage del giocatore ha da tempo aperto i contatti con la Juventus e Dusan considera il club bianconero la tappa perfetta per il suo prossimo passo.

Vlahovic vuole solo la Juve, caos a Firenze

E la Fiorentina? Commisso non vorrebbe cedere Vlahovic alla Juve, ma deve iniziare a pensarci perché il centravanti andrà a scadenza nel 2023 e sembra avere le idee chiare.

Il quotidiano toscano, inoltre, aggiunge la posizione della Viola, che per ora fa muro. In questo clima di guerra fredda – si legge – è stato fatto arrivare un messaggio: la quotazione di Vlahovic supera i 70 milioni.

Più un segnale di fermezza da dare verso l’esterno che una vera e propria richiesta, probabilmente, ma il tentativo Juve non dovrà allontanarsi molto da quelle cifre. La Fiorentina, comunque, non può permettersi di perderlo a zero e la forte volontà di Vlahovic è più di un fattore.

fonte: ilbianconero.com