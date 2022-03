Zazzaroni sicuro: “Dybala scaricato dalla Juve il 17 dicembre”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha lasciato sulle pagine del quotidiano un commento riguardante la situazione legata il rinnovo di Paulo Dybala. Questo il commento:

LE PAROLE – “Rinviato: verosimilmente scaricato per la verità, pare che nel corso della riunione del 17 dicembre il management avesse comunicato a Antun di ritenersi libero di firmare per altri dal momento che le sue richieste economiche non erano state considerate in linea con i nuovi programmi”.

“Paulo non vive su Marte, è un ragazzo particolarmente intelligente e sensibile e ha ben presente la situazione finanziaria del club: per restare sarebbe disposto ad abbassare le pretese”.

“Ops, altra domanda: siamo poi sicuri che la Juve si sarebbe presentata all’appuntamento di oggi con una controproposta o ha semplicemente optato per il rinvio proprio per evitare rotture a pochi giorni dal ritorno con il Villarreal?”.

fonte: ilbianconero.com