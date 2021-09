Ziliani: “Il placcaggio di Chiesa e le carezze di Bonucci all’arbitro”

Non mancano le polemiche dopo la prima vittoria in campionato della Juventus. Puntualissime arrivano le critiche per la gestione arbitrale nella vittoria sullo Spezia, anche se le decisioni di Aureliano non hanno inciso sul risultato finale.

Il solito Paolo Ziliani attraverso il suo profilo Twitter ha scritto quanto segue in questi due twett:

1 – Quante carezze di #Bonucci ad #Aureliano. Ma meritate. #SpeziaJuventus

2 – L’AJA comunica che l’arbitro #Aureliano non ha ammonito #Chiesa per il placcaggio di un avversario avvenuto sotto i suoi occhi perchè il placcaggio non è contemplato dal regolamento del calcio ma da quello del rugby. #SpeziaJuve