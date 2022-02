Zola: “La Juve è costretta a vincere e con Vlahovic il salto di qualità”

Zola – Le parole di Gianfranco Zola, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

QUANTO VALE VLAHOVIC – “Tanto. È un grandissimo acquisto e la Juve con lui può fare il salto di qualità. La Juve però già da una decina di partite è costante e ha alzato il baricentro. Recupera palla un po’ più in alto e lo fa bene”

ALLEGRIANO O GIOCHISTA – “Io sono molto pragmatico e credo che la Juve sia costretta a vincere. L’allenatore è libero di scegliere come farlo. Mi sembra che Max ci abbia messo un po’ per trovare la quadra, ma ci sta riuscendo”

RINNOVO DYBALA – “Non ho dubbi che anche la Juve voglia offrirgli un buon contratto. Sarà questione di cifre e offerte”.

Zola parla della Juventus di Allegri

LOTTA SCUDETTO – “L’Inter è la mia favorita e il Napoli non mollerà, ma anche il Milan e la Juve sono in corsa. L’Atalanta? Non favorita ma pericolosa. In generale vedo una crescita nella mentalità, molti adesso in Italia provano a vincere con il gioco. Certo, con la Premier c’è grande differenza. A noi mancano velocità nelle giocate e forza fisica”

JUVE-VILLARREAL – “Juve? Favorita, ma di poco. Quando ero assistente di Sarri al Chelsea, ho capito che cosa significhi preparare una partita contro Emery. E in Atalanta-Villarreal ho rafforzato la mia convinzione: in partite secche è uno dei più bravi”

CHI L’HA COLPITO IN SERIE A – “Chiesa mi piace tantissimo. Poi Zaniolo, che deve crescere in alcuni aspetti, ma è una potenziale superstar. Il terzo nome è Bastoni: ha classe. L’Italia ha bisogno di qualità e di creatività”.

vlahovic-conferenza-stampa-juve

fonte: ilbianconero.com