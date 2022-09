Adani attacca: “Juve, questo atteggiamento non è rispettoso!”

Adani attacca la Juve in un intervento ai microfoni della Bobo TV. Lele Adani non ha risparmiato qualche critica alla Juve dopo la sconfitta contro il PSG. Ecco le sue parole:

Adani attacca la Juve dopo il PSG

“Siamo a un punto in cui non si dice più che vincere è l’unica cosa che conta, ma per coprire o non vedere problemi, o cercare di non affrontarli, ci si fa bastare il perdere con onore”.

“Questo non è rispettoso per la grandezza della Juve. La cosa principale è l’analisi seria e onesta per costruire un percorso, non far passare per buona una sconfitta contro il PSG che, quando è presuntuoso, si fa bastare due giocate e poi gioca in ciabatte”.

“Non si può dire che il PSG abbia spinto: ha indirizzato subito e poi è stato quasi superficiale”.