Adani contro Allegri: “Basta, alimenta la mediocrità! E’ senza autocritica…”

Adani contro Allegri – Lele Adani ci mette il carico. Alla BoboTv, l’ex calciatore ha attaccato Allegri sbottando: “Bisogna saper dire basta, nell’accettare e vedere passare come se niente fosse un determinato tipo di offerta calcistica, senza analizzarla, ma accettandola in maniera positiva”.

Adani contro Allegri, le parole sul tecnico bianconero

“Se Allegri si rinnova io sono il primo che dice, ben venga che si rinnova. Bisogna dire basta a questo atteggiamento di far passare per buona una cosa che non è, che ogni volta ha una scusante diversa, ha una giustificazione diversa”.

“L’allenatore non è arrivato ieri. Non è corretto non fare mai autocritica, poi sono pronto a dire che lui deve rimanere, continuare e se mi farà vedere qualcosa lo dirò, ma discorsi non coerenti fatti passare per giusti quando non lo sono”.

“Non va bene, è peggio della partita sviluppata. Tira fuori scuse e non ti dà possibilità di risolvere”.