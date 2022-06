Affare Pogba-Juventus, in ballo 80mln di euro!

Paul Pogba torna alla Juventus. L’accordo è blindato e non è in discussione, Paul si è promesso alla sua Signora e non ha intenzione di cambiare idea, l’annuncio è solo questione di tempo. Lo racconta la Gazzetta dello Sport.

Affare Pogba, le cifre

Si stanno limando gli ultimi dettagli, perché è un affare importante e in ballo ci sono tanti soldi, ma soprattutto potrebbe legare il giocatore alla Juventus praticamente a vita. Società e agente del ragazzo stanno valutando seriamente l’ipotesi di un quadriennale invece del triennale di cui si era parlato inizialmente. Stipendio da 10 milioni di euro netti a stagione (7,5-8 più bonus per arrivare in doppia cifra), che il club bianconero può permettersi grazie al Decreto Crescita (che consente lo sconto del 50% sulle tasse per i calciatori che rientrano in Italia per almeno due anni dopo aver lavorato all’esterno per lo stesso periodo). Un investimento che potrebbe raggiungere gli 80 milioni lordi (compreso il bonus alla firma e vari premi) che però avrebbe una ripercussione positiva su tutti i fronti.