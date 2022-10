Allegri a Mediaset: “D’ora in poi giocheranno solo questi giocatori”

Allegri a Mediaset – Massimiliano Allegri parla a Mediaset dopo Maccabi-Juve. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com:

COME SE NE ESCE – “Intanto domani andiamo in ritiro, quando rientriamo rimaniamo alla Continassa, abbiamo tempo per lavorare e recuperare. Abbiamo un derby difficile, da preparare al meglio. Poi vedremo”.

TOCCARE IL FONDO – “Primo tempo con approccio sbagliato, abbiamo subito e non abbiamo reagito se non singolarmente”.

I PROBLEMI – “Per giocare a calcio bisogna giocare di squadra quando la palla è degli avversari. Lo facciamo a tratti, tra Milano e oggi abbiamo fatto nettamente peggio oggi”.

PANCHINA IN BILICO – “Se avevo bisogno di questa fiducia? Stimoli ne ho di più. Queste sfide difficili ora sembrano impossibili, ci sono ancora tanti obiettivi. Ora facciamo il primo passo: essere squadra. Seguito dai giocatori? Siamo in un momento che giochiamo troppo singolarmente, da ora in avanti chi lavora per la squadra gioca”.