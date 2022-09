Allegri a Sky: “Pareggio ci sarà utile! Io espulso? Non me ne sono accorto”

Allegri a Sky – Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara contro la Salernitana. Queste le sue parole riportate da ilbianconero.com:

ESPULSIONE – “Espulsione? Non mi sono accorto che mi ha buttato fuori l’arbitro”.

PRIMO TEMPO – “Sono dispiaciuto perché abbiamo giocato bene i primi 20 minuti, potevamo andare in vantaggio. Poi abbiamo smesso di giocare sull’errore dove siamo andati in svantaggio. In quel momento ci siamo imbalsamati. A un minuto dalla fine non puoi prendere una ripartenza come abbiamo preso con una palla forzata, la partita deve finire uno a zero, poi sistemavi le cose ed era più facile ribaltarla”.

Allegri a Sky, le parole dopo Juve Salernitana

SECONDO TEMPO – “Un bel secondo tempo ma non siamo riusciti a vincerla purtroppo”.

ERRORI SUI GOL – “Cuadrado ha sbagliato una lettura, nel secondo tempo ne ha avute migliori. Paredes non doveva essere lì, dovevamo gestire meglio la palla invece abbiamo preso la ripartenza. Il risultato indipendentemente da vittoria o pareggio. Se avessimo vinto saremmo stati più contenti perchè saremmo stati a due punti dalla vetta e ci dispiace molto. Il pareggio con una rimonta così ci dà forza per giocare meglio mercoledì, ma gli errori ci sarebbero stati lo stesso così come la prestazione”.

4-3-3 – “A Parigi abbiamo sfiorato la rimonta con la difesa a 4. Oggi siamo partiti col 4-3-3 e se facevamo gol andava bene il 4-3-3 chissà. Poi dopo il primo gol preso ho cambiato mettendomi a 3 per dare più equilibrio e dare più ampiezza e permettere a Kean di giocare più vicino a Vlahovic. È questione di caratteristiche dei giocatori. Ci sono i momenti della partita, non riuscivamo più a giocare con la pressione della Salernitana. Ho preferito creare superiorità numerica dietro”.

RIGORISTA – “I rigori li calciano o Bonucci o Vlahovic, Leo ha preso il pallone, era un rigore pesante. La punizione? L’ha battuta Paredes perché era dalla parte sinistra e calcia meglio un destro”.