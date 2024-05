Non è finita nel migliore dei modi tra la Juventus e Massimiliano Allegri: peccato considerando gli otto anni insieme e che – nella prima parte – il tecnico toscano ha plasmato e guidato uno dei cicli bianconeri più forti e vincenti di sempre. E’ andata meno col recente bis, quando Andrea Agnelli – dopo i tentativi non felici con Maurizio Sarri e Andrea Pirlo – è voluto tornare sul sicuro immaginandosi però risultati differenti.

Alla fine, è terminato il tutto con un esonero. Poteva concludersi con un titolo e un doveroso giro di campo in Juventus-Monza per l’allenatore di 56 anni che, nonostante il finale, ha comunque un posto di rilevanza nella storia juventina. Ma la follia di Atalanta-Juventus ha portato a un’interruzione immediata, con Paolo Montero chiamato ad interim per le ultime due giornate che hanno sorriso con una clamorosa rimonta e una netta vittoria conclusiva.

Allegri, idea a sorpresa in Serie A

Adesso resta un solo anno di contratto per Allegri con la Juventus, ma occhio alla battaglia legale che può venirne fuori. La società vorrebbe infatti provare a risolvere definitivamente il contratto con un licenziamento per giusta causa ma il mister non ci sta, così ha già fatto pervenire una risposta al club dai suoi avvocati. Verosimile che alla fine le parti, per non andare in uno scontro lungo e sfiancante, trovino una soluzione per il bene di tutti.

Nel frattempo, però, occhio a una soluzione intrigante per Allegri dalla Serie A. Mentre è sfumato il Bayern Monaco che ha puntato su Vincent Kompany per la panchina, parallelamente alla pista araba che sembrerebbe concreta, spunta anche il Monza di Adriano Galliani: come riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, tra il serio e il faceto, il dirigente – legato ad Allegri dall’esperienza condivisa al Milan – ha informato che c’è un posto libero lì data la partenza di Raffaele Palladino. Non è certo una big come Allegri vorrebbe ma chissà che da una battuta non possa nascere davvero qualcosa…

Thiago Motta ha già tre intoccabili: i nomi