Allegri contro i tifosi: “Li sentivo criticare Kean”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro la Fiorentina. TuttoJuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri

Come mai si è arrabbiato con i tifosi? Li conosci?

“Non so chi siano, ho sentito dietro che continuavano a criticare Kean. Credo non sia il modo giusto, l’aiuto del pubblico in quel momento ci vuole. Nei momenti di difficoltà lo stadio deve diventare incandescente. Questo è uno stadio pesante. Bisogna tornare a quella situazione lì”.