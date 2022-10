Allegri esonerato? Ecco chi può sostituirlo, 5 nomi

Allegri esonerato? La Juve andrà avanti con Allegri? Per Tuttosport, è “difficile crederlo se non si registrerà una svolta da qui allo stop per il Mondiale quando, nel frattempo, la squadra bianconera, negli 8 incontri restanti, avrà conosciuto sia l’esito del suo percorso in Coppa, sia la posizione in campionato”.

LEGATO AL TORO – Per il quotidiano, il destino di Allegri è comunque legato al match con il Torino. Se la scossa non dovesse arrivare e la situazione dovesse diventare più critica, sarebbe “naturale aggiornare riflessioni e ragionamenti”.

Allegri esonerato? I nomi dei possibili sostituti

L’obiettivo è naturalmente evitare un tracollo che potrebbe portare risultati deprimenti.

8 PARTITE – Allegri guiderà la Juventus per le prossime otto sfide che attendono la squadra prima dei saluti pre Mondiale. Nel frattempo, la società può guardarsi attorno.

Spiccano nomi di alto profilo (e quindi di alto ingaggio): ci sono Pochettino, Tuchel, Benitez. Prandelli può essere una soluzione, così come Di Francesco. Per Tuttosport, la rivoluzione si farà solo se il passo sarà identico in prossimità della Coppa del Mondo.

pochettino-allenatore-juve

fonte: ilbianconero.com