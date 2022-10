Allegri in conferenza – Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa dopo Maccabi-Juve. Il tecnico si sofferma sulla clamorosa sconfitta contro il club israeliano. Ecco le sue parole riportate da il bianconero.com:

RITIRO – “La decisione è stata presa: domani quando rientriamo rimaniamo in ritiro fino alla partita con il Torino. Un primo tempo giocato così è inaccettabile peri rispetto della società e dei tifosi. Quindi da domani stiamo tutti insieme, recuperiamo energie e facciamo squadra e cerchiamo di ripartire con il Torino”.

DI MARIA – “Il calendario è questo, bisogna giocare. Dispiace per Di Maria, non aveva giocato sabato ma col Maccabi all’andata quindi era anche riposato. La questione è che abbiamo fatto una partita di singoli e non di squadra”.

GRUPPO – “Domani stando lì vedremo chi sarà disponibile per avere un atteggiamento diverso. Tutti insieme dobbiamo uscirne, perché altrimenti un giorno fa bene uno e un altro un altro. Su questo bisogna lavorare”.

DELUSIONE – “Sono molto deluso perché è normale che sia così. Non puoi giocare un primo tempo così, soprattutto in una partita che poteva permetterci di andare a Lisbona e giocarci il passaggio del turno. Ma soprattutto giocare da squadra, cosa che abbiamo fatto un quarto d’ora meglio nel secondo tempo ma non basta”.