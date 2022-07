Allegri intervista – Massimiliano Allegri, da Dallas, commenta così il pari della Juve con il Barcellona. Ecco le parole riportate da ilbianconero.com:

LE SUE PAROLE – “​Abbiamo fatto un buon allenamento, sono contento del lavoro che stiamo facendo e di come procede la preparazione; potevamo fare più attenzione sui gol, ma va bene così”.

“Kean ha fatto molto bene, così come Zakaria, che è in crescendo, e Rovella, che ha giocato 90 minuti e per lui non era facile”.