Allegri: “Ritiro finito! Sono sereno, squadra risposto bene”

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Torino-Juve. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com:

IL MATCH – I ragazzi hanno dimostrato che sono squadra, abbiamo fatto una partita ordinata, dietro la linea della palla con buone giocate, una bella partita. Sono contento, è la prima vittoria in trasferta, le ultime volte non abbiamo segnato e non era semplice. Dispiace per questo periodo ma a volte ci sono cose che vanno al di sopra di quello che possiamo fare. Oggi abbiamo fatto il primo passettino, la squadra ha risposto bene

IL MOMENTO – Dobbiamo essere bravi, nessuno ci poteva regalare qualcosa. Sono contento, ero sereno in panchina perchè la squadra stava facendo una partita seria. Potevamo sfruttare meglio alcune situazioni ma lo faremo più avanti crescendo.

GLI ATTACCANTI – Quando gli attaccanti hanno il sopravvento sui difensori bisogna continuare a giocare su di loro, sono stati bravi, hanno fatto una buona partita. Kean ha giocato bene, avrebbe meritato il gol, Milik è entrato bene, anche Paredes, i ragazzi hanno fatto bene: è solo l’inizio di un percorso che si è interrotto nella settimana in cui abbiamo perso punti.

TATTICA – All’inizio riuscivamo con i passaggi rasoterra, poi ho chiesto di non giocare sulla prima punta ma sulla seconda. L’atteggiamento conta, sapevamo che affrontavamo un Torino tosto. Più duelli vinci, più è facile che vinci le partite, è sempre stato così.

DIFESA A TRE – Stasera hanno fatto bene tutti, anche con Bonucci dentro. Il fatto di essere aggressivi era importante, altrimenti rischi di andare vicino all’area.

VLAHOVIC – Non è questione di discussione, con lui ci parlo tanto. Al di là del gol ha fatto una partita di un livello tecnico importante rispetto alle ultime due, ha 22 anni, deve crescere come tutti, migliorano gli anziani…

RITIRO – No, stasera li mandiamo a casa… Giusto riabbracciare i bambini, se lo sono meritati.